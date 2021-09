Catania: il comitato via del Rotolo chiede il ripristino dei bidoni per i rifiuti

L'immagine ritrae lo spazio antistante il civico 42 di via del Rotolo, una zona ad altissima densità abitativa che da circa 10 giorni non dispone più dei cassonetti per il conferimento dei rifiuti, utilizzati anche dai residenti di alcuni complessi di viale de Gasperi. Sostanzialmente, con un gesto arbitrario e non Comunicato agli interessati, sono stati rimossi i bidoni in plastica che, negli ultimi 40 anni hanno permesso a circa 300 famiglie, molte delle quali composte unicamente da persone anziane, di conferire correttamente le immondizie. Il comitato dei civici 42/42a/42b di via del Rotolo chiede con insistenza il ripristino immediato delle strutture idonee al conferimento dei rifiuti, onde evitare il sorgere dell'ennesima discarica abusiva In una zona a Forte densità abitativa.

Comitato via del Rotolo 42, 42a, 42b

