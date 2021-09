Catania indecente: le segnalazioni dei cittadini

Situazione critica Catania e provincia a causa del mancato ritiro dei rifiuti. Le segnalazioni dei nostri lettori: "Q uesto è quello che succede in piena via Ingegnere al n. 1. Ma si può accettare questo come espressione di città civile? Quali nuovi talebani governano questa città?"

"Oggi in via Roberto Rimini a Catania. Basta che la raccolta della spazzatura non avviene per tre giorni per avere questi risultati. I residenti dei paesi limitrofi hanno fatto di questa strada il deposito della propria spazzatura. Cosa fa l’amministrazione comunale per contrastare questo fenomeno ? Hanno comprato molte telecamere, perché non le utilizzano? E i vigili urbani cosa fanno ? Noi residenti di questa zona siamo esasperati da questa inciviltà.

"Di tutto e di più in via lince a San Giovanni Galermo, divenuto ormai il quartiere discarica dei paesi limitrofi"

"Catania indecente, via Rosina Anselmi"

"Vi mando questa foto per farvi vedere in che stato versa il quartiere San Cristoforo" "Vi mando questa foto per farvi vedere in che stato versa il quartiere San Cristoforo"

"Catania centro Piazza Cavour ore 8.30 da questo marciapiedi dovrebbero passare I bambini per andare a scuola non ci sono parole!"

