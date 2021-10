Catania: Istituto scolastico degradato nel quartiere San Leone

Sono una mamma dell'istituto comprensivo Maria Montessori - Pietro Mascagni di via Giuseppe di Gregorio Catania. La scuola versa in condizioni veramente pietose, dopo l'incendio di quest'estate non sono stati rimossi neanche i resti degli arbusti bruciati

, i bambini e i ragazzi devono scendere a scuola, fra i rami ancora carbonizzati, e pieni di spine, dove spesso è volentieri restano impigliati, i muretti stanno per cadere, e le finestre sono ancora bruciate, e al posto dei vetri hanno messo delle zanzariere.

Abbiamo provato a parlare con il preside, ma fa orecchie da mercante, stanca di vedere per la millesima volta mio figlio inciampare tra le spine e strappare i vestiti, ho deciso di fare delle foto e magari voi come giornale riuscite a smuovere le acque. In 6 anni che porto i bambini, mai una volta hanno pulito la strada, dalle piante spinose, costringendoci a scendere dal marciapiede e camminare sulla strada, almeno il fuoco ha fatto un pochino di sfoltimento, ma la sporco resta sempre

