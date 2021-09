La situazione rifiuti in via Mineo e nelle zone di via Costanza d'Aragona e via Escrivà è arrivata a livelli insostenibili...siamo invasi da topi e insetti e la sera non possiamo tenere le finestre aperte...ma in tutto questo dove sono le istituzioni? Dove è il Comune di Catania?

