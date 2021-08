Catania: marciapiede transennato da mesi a Barriera

Da circa 2 mesi in via Barriera del bosco a Catania a 50 metri dal largo Barriera verso Sant'Agata li Battiate,i il marciapiedi non esiste piu è stato transennato ma tutto e finito lì. Dobbiamo aspettare che succeda una disgrazia? O cosa, visto il gran flusso di auto che scende a velocità in quel tratto di strada? Per cui un pedone deve scendere sulla strada a rischio di lasciargli le penne? Spero che questo mio appello possa arrivare a chi di competenza e sperare in una breve realizzazione di quel tratto di marciapiedi

