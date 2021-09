Questa è la fontana di piazza Bonadies a Cibali. Un tempo serviva per i viandanti per abbeverare le bestie lungo il loro percorso. Oggi vediamo migliaia di litri di acqua che si perdono giorno e notte. Chi ha la cura di questa fontana? É un vero peccato. Una bottiglia di 2 litri, si riempie in 10 secondi. Mettere 2 margherite sarebbe utile e utilizzare l'acqua per le famiglie che la pagano cara.

