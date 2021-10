Catania: “Nel quartiere Borgo-Sanzio scene di ordinario degrado"

Ancora segnalazioni riguardo situazioni di degrado e sporcizia nel quartiere Borgo-Sanzio. Sulle Vie Milano e Palazzotto, si è superato il limite, rifiuti ingombranti, inquinanti e di ogni genere abbandonati e riversati sui marciapiedi da oltre un mese. È una battaglia contro i mulini a vento di maleducazione, malcostume e menefreghismo dove le armi da usare sono la buona educazione, il controllo del territorio e il senso civico di ciascuno, che al momento giusto, anche con una sola parola ferma e decisa, può fare del suo. Interviene sulla questione la presidente del Comitato Angela Cerri: “Il quartiere diviso dall'abbandono indiscriminato di rifiuti, che nonostante le segnalazioni non vengono rimossi. Siamo in via Milano e in Via Palazzotto, da un mese c'è una sorta di discarica a cielo aperto, come testimoniano le foto. Uno spettacolo indecoroso che dura ormai da un mese, nonostante le segnalazioni nessun viene a pulire. Speriamo che l'Amministrazione comunale accolga la nostra segnalazione. L'appello è anche a quei cittadini che incuranti delle regole e del senso civico hanno abbandonato. Il territorio è un bene comune. “ Il Comitato Vulcania sollecita l'Amministrazione comunale e Terza Municipalità a intervenire, per rassicurare i cittadini del quartiere, al ripristino e all'ennesima bonifica delle zone deturpate da rifiuti abbandonati dai cittadini incivili.

