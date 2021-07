Policlinico Gaspare Rodolico di Catania, reparto di urologia. Per i pazienti in sala d'attesa dell'ambulatorio, non vi è aria condizionata. C'è solo nella zona del personale medico. Evidentemente i pazienti non ne hanno diritto e caldo e afa. L' unico climatizzatore che c'è, guardate quanta sporcizia contiene,

Pubblicità

in barba alle più elementari norme d'igiene e salute, che ne richiede la pulizia e igienizzazione almeno ogni 6 mesi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA