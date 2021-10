Harrison Ford sul set blindatissimo: Dalla Grotta de Cordai trasformata in una miniera si tuffa per una ripida scala fino all'Orecchio di Dionisio. Inseguimento nei sotterranei del Castello. Indy potrebbe incontrare personaggi del passato come Archimede -. Altre riprese a Cefalù, trasformata in un paesino del 1969, alla Tonnara del Secco a San Vito Lo Capo