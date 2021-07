Catania: si ritrovano 45 anni dopo il diploma

VB del Vaccarini, anno scolastico 1975-76. Ci siamo ritrovati dopo ben 45 anni! Ragazzi, si, ragazzi avete letto bene, malgrado il tempo abbia lasciato la sua impronta su ognuno di noi, lo spirito che si è liberato ieri sera è rimasto quello con cui ci siamo salutati quasi mezzo secolo fa. Rivedersi e chiedere "Cu si, fatti canusciri," spalancare gli occhi e meravigliarsi nello svelarsi che chi ti era davanti, era proprio il tuo compagno di banco con cui condividevi giornalmente gioie, paure e aspettative di un futuro che adesso è diventato passato e ringraziando il cielo, oggi siamo ad apprezzarne il valore, grazie a quei valori, con tutti i limiti insiti nell'essere umano, i nostri insegnanti ci hanno forgiato. Vedersi è stato lo schiocco di un colpo di frusta, che ha messo in risonanza tutto il nostro essere, scatenando una forza d'urto da arginare, perché le emozioni, i ricordi si sono accavallati, senza tregua, dargli spazio è stata una sfida impari. La gioia di rivedersi, stride con il ricordo con cui ci siamo lasciati in quella lontana estate del 1976, ma la gioia di rivivere la spensieratezza della nostra adolescenza ti ripaga del debito che ognuno di noi ha aperto con il tempo, che passa inesorabile purtroppo o grazie al cielo. Un grazie a tutti, in primis a Pino che si è impegnato a riuscendo nell'impresa, con l'auspicio di rivederci con la presenza degli assenti, un caro saluto e un caloroso abbraccio, Nicola uno di noi ha aperto con il tempo, che passa inesorabile purtroppo o grazie al cielo.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA