Vado al lavoro in via D usmet e osservo il degrado di Catania, riguardo la pulizia sotto gli archi, la sporcizia tipo sciara: bottiglie a tempesta, pannolini e cartacce; ma io dico non pulisce nessuno? Siamo nelle mani di nessuno, è il turismo che osserva tutto questo schifo che opinione si fa?

