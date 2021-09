Catania: vane le segnalazione a "YouPol" sull'inciviltà in zona Ognina/Rotolo

Abito in zona Ognina/ Rotolo, da tutta l'estate cerco di far sgomberare una banda di parcheggiatori abusivi che quasi tutte le sere dei weekend operano tra via Calipso, via Alcide De Gasperi e via del Rotolo. Ho più volte segnalato la presenza dei suddetti tramite l'applicazione "youpol" ma puntualmente le mie segnalazioni vengono chiuse in pochi minuti e i parcheggiatori sono sempre li e agiscono indisturbati. Inoltre segnalo che dalle giostre del posto, in particolar modo da una denominata "musik express" tutte le sere proviene musica ad altissimo volume. Anche in questo caso le segnalazioni a "youpol" non sono servite a nulla così come una segnalazione fatta all'Arpa per cui non ho ricevuto alcuna risposta.

