Qualche anima di buon cuore dell'amministrazione comunale può provvedere a pulire la via Domenico Morelli di Catania? E prima che riaprano le scuole, sempre su via Domenico Morelli, può provvedere a mettere dei dossi/rallentatori con strisce pedonali al fine di dissuadere tutti i vari piloti che scambiano questa via in un rettilineo da pista?

