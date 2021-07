Capita molto spesso che ci si accosti per accompagnare qualcuno in casa in tarda sera, è quello che è successo ieri intorno alle 21 nella stradina che da via Giuffrida conduce ai complessi di edilizia popolare di via Luigi Pirandello. La macchina è letteralmente sprofondata sul tombino, realizzato in maniera alquanto grossolana a 20 cm al di sotto del manto stradale, con immediata spaccatura del pneumatico.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA