Catania: via San G. la Rena: avviso assurdo...

Data certa per pulizia cenere vulcanica. Siamo in via san giuseppe la rena oggi ore 10,20 operatori della ditta hanno attaccato questo avviso assurdo che è stato fotocopiato per tutta la città, si prega di voler provvedere a rettificare il giusto divieto esclusivamente per il singolo giorno che si effettua il lavoro, poiché per 14 giorni è una data impossibile da rispettare considerato che in questa via o altre vie della città non tutti hanno un garage.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA