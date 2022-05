Cattedrale Acireale, Concerto: "la bellezza, un ponte verso il cielo"

La Chiesa San Vincenzo Ferrer, in occasione del 26° anniversario dell’Adorazione Eucaristica, della Festa di San Vincenzo Ferrer e del 105° anniversario delle apparizioni di Fatima, presenta un ricco programma di iniziative, dal tema “LA BELLEZZA, UN PONTE VERSO IL CIELO”, che si svolgeranno principalmente nella Basilica Cattedrale di Acireale. Si è voluto dare una connotazione formativa a queste ricorrenze scegliendo il tema della bellezza nella musica e nel canto, attraverso anche la riflessione su alcuni affreschi della Cattedrale. Il concerto del 9 maggio 2022, concerto l'ode a Maria, ha proposto un repertorio sacro, dove la musica diventa una preghiera, un'elevazione divina verso la madre, le note si sostituiscono ai versi della preghiera, la musica del violinista Danilo Mascali e del pianista Antonino Di Francesco, le voci del Soprano Piera Bivona e del mezzosoprano Concetta Cannavo' si sostituiscono alle parole. Il programma propone le Ave Marie di Mascagni, Caccini, Schubert, Gounod, Lorenc, per proseguire con La vergine degli angeli di Verdi, l'Ave verum vorpus di Mozart e i brani di Morricone e Lovland. Magistrale l'interpretazione del quartetto da camera che ha coinvolto il numero pubblico presente in Cattedrale. Durante il concerto, due momenti di riflessione artistica sacra sul tema del concerto, con gli interventi del il diacono ANTONIO AGOSTINI che guiderà la comprensione degli affreschi della Basilica Cattedrale Maria Santissima Annunziata.

La conclusione su “La bellezza nell’arte figurativa –ove dichiara don Mirco Barilari, rettore di San Vincenzo Ferrer – trova il culmine nella bellezza della contemplazione di Cristo. Anche Platone, infatti, affermava che il brutto è in disarmonia con tutto ciò che è divino, mentre il bello è in armonia con esso”. Un concerto unico, fra arte, musica sacra, canto, che ha fatto sognare, l'aria della Cattedrale si è arricchita per un'ora della bellezza della vita, del suo valore etico e della sua sacralità.

Pubblicità

Danilo Mascali

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA