Cimitero di Catania: disagi per la mancanza d'elettricità

Cimitero di Catania, parecchi mesi fa hanno rubato i cavi di rame e da allora ci sono tante Cappelle, con centinaia di Loculi, al buio, oltre che non funzionano ascensori e motore dell'acqua. Nessuno fa nulla. Questa è la Cappella di San Sebastiano al Buio e senza servizi.

Pubblicità



C'è da dire che quando uno non paga puntuale la lampada votiva, subito inviano solleciti su solleciti, ingiunzioni con mora etc etc.

I disagi per chi deve tumulare, per le persone anziane e per chi lavora dentro sono tanti. Come questa ci sono tante altre cappelle nelle stesse condizioni e anche le Tombe a Terra.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA