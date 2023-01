Cimitero di Catania: lapide crollata a causa di uno smottamento del terreno

Questa Tomba causa lo smottamento del terreno antistante, ha subito il crollo del prospetto posteriore, che per fortuna si poggia nella ringhiera della cappella SANTA CATERINA AL RINAZZO "B". I tecnici cimiteriali e comunali sono letteralmente assenti e dopo tanti sopralluoghi a tutt'oggi nessuno ha fatto nulla. Diffido il COMUNE DI CATANIA a provvedere immediatamente a rimettere in sicurezza la zona antistante, in quanto il terreno che ha causato lo scivolamento della tomba è Comunale e non privato. Nel caso in cui trascorsi dieci giorni da oggi, persiste questo imminente pericolo per la salute pubblica, sarà mia cura allertare le Autorità competenti.

Carmelo Fazio

