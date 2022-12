Cimitero di Catania: trafugata statua di San'Antonio da una tomba

Molto dispiaciuto e amareggiato, scrivo queste poche righe per condividere quanto accadutomi nei giorni scorsi. La scorsa settimana, come è mia consuetudine, recandomi presso la tomba dei miei genitori, al cimitero di Catania, sono rimasto sconvolto dal trovarla priva della statua di S. Antonio in bronzo antichizzato alta circa un metro, ben fissata sulla superficie di marmo con grossi bulloni, il cui valore affettivo supera ogni valore materiale. Un atto che suona come un oltraggio alla memoria dei miei genitori. È possibile che succedano ancora queste cose al cimitero di Catania? Non c'è più rispetto nemmeno per i defunti. Sempre più desolazione e squallore per una città sempre più povera di valori.

Carmelo Nicotra

