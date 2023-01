Segnalo cumuli di spazzatura che giacciono da giorni sulla pubblica via ad Acitrezza… anche il passaggio sul marciapiede è interdetto a persone, disabili e passeggini. Purtroppo le segnalazioni al Comune non sortiscono effetti è non vengono presi i provvedimenti nei confronti di chi si rifiuta di fare la differenziata.

