Degrado in Sicilia: "Dobbiamo continuare a indignarci e a segnalare"

Vorrei segnalare il degrado diffuso nella nostra regione con due esempi, che sicuramente non sono i peggiori. Si tratta della SS 192 Catania- Palermo vicino lo svincolo per Motta Sant'Anastasia, e le due SP che da Motta S. A. portano una alla SS 192 e l'altra allo svincolo dell'autostrada Ct- Pa. Queste vedute sono dappertutto...

ma dobbiamo continuare a indignarci, e a segnalarle!!! sperando che ci possano essere direttive regionali/provinciali/ comunali per una vigilanza molto severa, rigorosa, costante., altrimenti non cambierà mai niente, purtroppo!!!!

Ma come possono ancora venire i turisti????

Lella Motta

