Ma vi sembra normale che nella nona città d’Italia la spazzatura rimanga per giorni sotto le finestre dei cittadini! Ma esiste un sindaco? Esiste un assessore al ramo? Esiste un consiglio comunale?? Oppure siamo in balia di noi stessi?! Sarebbe gradita una risposta da parte di chicchessia. Piazza Cavour (in copertina), sotto: Via Macallè angolo via Ughetti

