Famiglia cerca disperatamente Rio, calopsite smarrito a Palermo

Siamo alla disperata ricerca del nostro Rio, calopsite smarrito in data 14-08-2021 per il quale la nostra famiglia sta soffrendo parecchio, è sparito da Palermo ma ci è stato segnalato il suo avvistamento in zona Ciaculli ieri, temiamo che il pappagallino si stia spostando sempre di più, per cui contiamo su più visualizzazioni della gente per poterlo riportare sano e salvo a casa finché siamo in tempo, saremmo grati se poteste pubblicare la notizia, in modo tale da informare la gente. Un piccolo gesto che non Costa nulla e che può aiutare gente come noi in difficoltà. Chiunque lo avvisti può contattarmi al 3290389417.

Pubblicità

Pietro

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA