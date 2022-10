Giardini Naxos: turisti filmano l'inquinamento nella foce del fiume Alcantara

Oggi durante la nostra passeggiata abbiamo attraversato questo piccolo fiume, era cristallino e pulito. Quando siamo tornati a Giardini abbiamo sentito un forte odore chimico e guarda cosa è successo al piccolo fiume, era pieno di questa sostanza chimica gialla.

Molto triste per il pesce, fiume e mare. Questo è ciò che la gente del posto fa al loro fiume. Molto triste e sicuramente illegale. Sono in vacanza qui e vedere questo è stato molto sconvolgente. Ho scritto al comune di Naxos perché non sapevo a quali autorità segnalarlo. Non hanno risposto

