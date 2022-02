Giarre (Ct): 4° Edizione della Festa e Benedizione degli Animali

Grande successo per la 4° Edizione della Festa e Benedizione degli Animali, svoltasi Domenica 06 Febbraio 2022, e organizzata dalla Pro Loco Giarrese, in collaborazione con l’Arcipretura Parrocchiale di Sant’Isidoro Agricola, il Comune di Giarre, retto dal Sindaco Leo Cantarella e l’assessorato alle politiche animaliste retto da Giuseppe Cavallaro, l’Asp e l’Enpa. L’iniziativa si è svolta in Piazza Duomo a Giarre, alla presenza del Presidente della Pro Loco, Salvo Zappalà, il Sindaco Leo Cantarella, dell’Assessore Giuseppe Cavallaro e dell’Assessore Antonella Santonoceto, dal Presidente del Consiglio Giovanni Barbagallo e da numerosi consiglieri, del Caponucleo delle Guardie Zoofile di Catania Mascali Giusy Indelicato e del veterinario Garofalo Giovanni, che ha eseguito 100 microchippature nell’arco della mattinata, e ha richiamato centinaia di persone con al seguito i propri amici animali, cani e gatti. La Benedizione è stata impartita nelle scalinate della Chiesa Madre, a tutti i numerosi piccoli amici a quattro zampe, al termine di un breve rito religioso, dal parroco del Duomo Don Nino Russo. Infine, sono stati distribuiti gadget e il pane benedetto per tutti i presenti, grazie agli sponsor.

