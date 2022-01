Giarre: disagi per gli automobilisti

Tutti i giorni ogni cittadino che transitare le vie principali e quelle periferiche nel Comune di Giarre, inevitabilmente si trova coinvolto a incidenti frequenti con le proprie auto a causa di grosse buche che provocano danni e quello che ne può conseguire per la pericolosità a causa del dissesto stradale. Per l'incuranza di non posizionare nessun segnale evidente di pericolo con rispettive transenne, si è costretti quotidianamente a fare i conti a delle spese, che si ripercuotono sul proprio portafoglio, che potrebbero essere evitate, se gli organi competenti adattassero un'attenta manutenzione ordinaria. Un servizio al quanto legittimo, per un cittadino che paga regolarmente le tasse. Tale situazione perdura da diverso tempo, poiché le riparazioni, nel caso in cui vengono effettuate sono eseguite in maniera inadeguata, solo coprendo le buche con asfalto e tale situazione si ripresenta tutte le volte che si verificano forti precipitazioni perché, le coperture vengono sollevate dalle correnti d'acqua. Tale atteggiamento di superficialità può compromettere la sicurezza e la vita delle persone, soprattutto se la vittima si trova in sella a un motociclo.

A. Vecchio

Via Lazio

Via Luigi Settembrini

Via Massimo D'Azeglio

Via Alessandro Manzoni

