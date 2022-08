Giarre: sacchi maleodoranti in bellavista sul marciapiede

Succede a Giarre... nonostante un'autorizzazione nei giorni stabiliti per il conferimento di pannolini e traverse; la raccolta di tali rifiuti viene effettuata (quando va bene) nella giornata destinata al secco/residuo. Personalmente, da cittadino civile e collaborante, non trovo corretto che sacchi maleodoranti rimangano perennemente in bellavista sul marciapiede. Chissà cosa ne pensa la IGM che gestisce il servizio rifiuti. NB: ho provato a segnalare al numero verde dedicato l'inconveniente, ma l'operatrice ha ben pensato di riattaccare...la situazione purtroppo sta peggiorando... neppure ieri, giorno indicato per la raccolta, hanno provveduto allo smaltimento...

Sergio Caruso



