Grammichele (Ct): fontanella guasta, spreco inutile di acqua

Il senso del dovere civico non riguarda solo il vaccinarsi contro il Covid, ma anche il saper gestire e risparmiare le risorse della Terra. Siamo a Grammichele (CT), esattamente in Piazzale Morello (Calvario), dove si trova una fontanella pubblica che, essendo rotta, perde molta acqua. Inizialmente era una goccia, adesso, come potete vedere dalla foto allegata, è praticamente un rubinetto aperto. Nonostante le mie numerose segnalazioni sia ai Vigili Urbani, sia all' Ente preposto alla gestione dei Servizi Idrici, nessuno si è mosso per riparare la fontanella con conseguente spreco inutile di una risorsa importantissima quale è l' acqua. L' ultimo organo importante e autorevole per svegliare un po' le coscienze e il senso civico delle nostre autorità è la Vostra Redazione, nella speranza che pubblicando (laddove lo riteniate opportuno) questa mia segnalazione, si muova qualcosa.

Pubblicità

Mariangela Lanza, Grammichele.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA