Il dj siciliano Rock-Aro vola a Dubai

Dalla Sicilia agli Emirati Arabi per partecipare come Guest Star a uno degli eventi più esclusivi di Dubai! “Chiuderò in bellezza questo 2021 con la serata del 30 dicembre al Bla Bla Bla di Dubai, sono molto emozionato, è un sogno che si avvera. Ringrazio sempre chi mi supporta, la mia famiglia, che non mi ha mai ostacolato e mi ha sempre consigliato nelle mie scelte professionali e un ringraziamento in particolare va al mio management, l’agenzia Color Agency in collaborazione con la Selekt Agency Dubai”.

Un 2021 che si concluderà con una grande soddisfazione personale per il Dj siciliano che vanta già numerosi successi e collaborazioni importanti come ad esempio la celebre hit Festa Rica realizzata insieme al re di “Suavemente” Elvis Crespo, per la prima volta in collaborazione un dj italiano. “Il 31 dicembre sarò di ritorno per suonare nella mia Sicilia - commenta Rock-Aro - sono certo che tornerò soddisfatto e con tanta voglia di scoprire cosa mi riserverà il prossimo anno!” Congratulazioni Rock-Aro!

