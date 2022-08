Il Leo Club Catania Mediterraneo dona un kit di primo soccorso alla Croce Rossa

Martedì 9 agosto presso i locali del comitato centrale della Croce Rossa Italiana di Catania, il Leo Club Catania Mediterraneo con alcuni dei soci e il past President effettivo per l'anno sociale 21/22 Igor Andrea Graziano Licari e il nuovo presidente per l'anno sociale in corso Chiara Sapienza e il segretario dott. Matteo Siculo. Hanno donato alcuni strumenti di primo soccorso alla Croce Rossa frutto delle raccolte fondi derivate dalle discese in piazza a livello nazionale per il T. O. N Leo 4 safety and security dove si distribuiscono gadget pasquali mediante tutti i Leo Club del Multidistretto 108 Italia, il ricavato raccolto, viene poi destinato per l'acquisto di beni di primo soccorso per gli enti che ne fanno richiesta.

In questo caso durante l'anno sociale del past president Licari, fu accolta la richiesta da parte del presidente della CRI di Catania, Dott. Stefano Principato di formulare l'ordine di alcuni dispositivi di primo soccorso tra cui di importanza molto fondamentale uno zaino per eseguire l'addestramento per la manovra di Heimlich.

Il kit è stato donato alla presenza del vice presidente della CRI la dottoressa Silvia Dizzia che con molto entusiasmo ha ringraziato i giovani Lions per il loro contributo significativo a nome di tutti i volontari CRI di Catania.

Igor Andrea G. Licari.

