Queste sono le condizioni in cui riversa il quartiere Canalicchio. Camminare per strada è diventata un'operazione quasi impossibile, il cattivo odore regna in tutta la zona e la situazione si protrae ormai da mesi

Qui non si tratta di un problema di rifiuti, ma di abbandono da parte del comune. Non è la prima volta che veniamo lasciati così, ma stavolta, essendo così da tempo immemore, siamo anche pieni di topi e scarafaggi

