Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito in Sicilia. Il Generale Serino ha visitato le unità dell’Esercito in Sicilia e incontrato le autorità. Si è conclusa ieri la visita del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino, alle autorità locali e ai comandi militari presenti in Sicilia. Accompagnato dal Comandante delle Forze Operative Sud, Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, il Generale Serino ha iniziato la sua visita istituzionale a Catania, incontrando il personale militare e civile del 62° reggimento fanteria “Sicilia” e del Reparto Affari Territoriali dell’Esercito, presso la caserma “Sommaruga”.

