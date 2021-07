A proposito della piattaforma di Pozzillo il comune di Acireale aveva comunicato che la piattaforma sarebbe stata dotata di due scale per l’accesso in acqua ma, come si può evincere dalle foto, le scalette della piattaforma hanno lo sbarco sulle rocce in entrambe le scale.

Il comune di Acireale ha deciso di fare guerra ai bagnanti

Franco Pappalardo

