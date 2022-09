Illuminazione pubblica fai da te in centro a Catania

Dopo ripetute segnalazioni alla segreteria telefonica del numero verde della City Green light all'ennesimo sollecito una gentile voce di donna risponde che l'impresa [tra l'altro efficiente] non opera più su Catania.

Contattato L'URP del Comune confermano di essere privi di appalto e in atto raccolgono solo le segnalazioni.

I tristi tempi che corrono non consentono di rientrare in casa al buio e allora qualcuno in via San Nicolò al Borgo, nonostante il caro bolletta, ha acceso un faro dal balcone per mettere "una pezza al buco del disservizio.".

Salvatore Quartarone

