Interventi necessari per eliminare il degrado da piazza Eroi D'Ungheria a Catania

Più sicurezza e maggiore cura per piazza Eroi D’Ungheria a Catania. Questo è quello che chiede la consigliera comunale Sonia Agata Sofia per uno dei principali luoghi di ritrovo del quartiere. Con le tante attività commerciali e la presenza di un commissariato di polizia, dalla mattina alla sera, il territorio è sempre molto affollato. Eppure manca la continua manutenzione degli operai comunali. Questo provoca inevitabilmente sporcizia aggravata da una fontana perennemente abbandonata, dai continui raid vandalici che hanno danneggiato l'arredo urbano e dagli incivili che usano gli angoli della piazza come bagni a cielo aperto. E’ fondamentale, quindi, intervenire immediatamente per ridare decoro all'intera area. Un punto di ritrovo ormai per pochi anziani. Servono, quindi, maggiori controlli e una costante presenza di agenti per scongiurare ogni tipo di atteggiamento criminale o incivile e ridare decoro ad un territorio che deve fare i conti anche con una pavimentazione gravemente danneggiata che mette in pericolo l’incolumità di tutti coloro che in piazza decidono di muoversi a piedi. Sul futuro dell’area occorre convocare urgentemente una conferenza dei servizi a cui far partecipare tutti i soggetti interessati, come associazioni o parrocchie, che possano adottare la piazza.

