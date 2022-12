La rigenerazione urbanistica di Picanello, con o senza Ponte di Ognina?

Se si andasse nel quartiere di Picanello a chiedere quanto si sia d'accordo con le scelte verticistiche delle due opere che dovranno realizzare la rigenerazione urbanistica del quartiere, cosa ne verrebbe fuori? Ricordiamo che le due opere sono: il recupero per il riuso sociale di un vecchio plesso scolastico dismesso; la demolizione, con relativa ricucitura viaria alternativa, del cavalcavia che incombe sulla piazzetta di Ognina. Penso che l"esito sarebbe favorevole, forse, solo per la prima. Per quanto riguarda la seconda, fermo restando che la sua realizzazione dovrà essere preceduta dal completamento dell'asse viario più a monte, di collegamento Rotolo-Ognina, per consentire forse la sola pedonalizzazione dell'attuale tratto del lungomare tra piazza Nettuno e piazza Mancini Battaglia, la risposta sarebbe sicuramente negativa. Si disapproverebbe l"enorme spesa preventivata che, se si volesse davvero rigenerare il quartiere di Picanello, potrebbe servire per una miriade di piccoli altri interventi di rigenerazione diffusa di cui ne godrebbe sul serio la qualità della vita di tutti i suoi abitanti. E poi penso che ad agire concorra anche un valore affettivo per una infrastruttura che costituisce una presenza ormai storicizzata nella piazzetta del vecchio borgo di pescatori, immortalata

nell'indimenticabile film "Mimì metallurgico ferito nell'onore".

Ma anche perplessità di tipo tecnico. Ci si chiede come si possano connettere le quote di livello dei due siti, posti agli estremi del cavalcavia da demolire, se non creando una grande cunetta che trasformerebbe la piazzetta in un impluvio ad alto rischio in caso di piogge abbondanti. Ripristinare l'originaria scenografia della piazzetta per poi successivamente sconvolgere l'utilizzo del porticciolo antistante

da dove sarebbero sloggiate le barche dei pescatori per dare approdo a tronfie imbarcazioni da diporto, certo non é più quel miglioramento rigenerativo auspicato e tanto invocato per l'antico borgo.

Adriano Sicari

