La S.P.12 – Cassibile – Florida, una discarica naturale

Vi rappresento le condizioni in cui versa la cosiddetta strada per Floridia, la Cassibile-Floridia e precisamente la SP12. Le foto allegate al presente articolo sono la rappresentazione reale

della situazione ambientale che interessa il suddetto tratto di strada, un deposito illegale d'immondizia.

Come a ogni problema c'è sempre una soluzione, e in questo caso bisognerebbe che ogni cittadino si EDUCASSE, facendo tesoro del suolo pubblico come se fosse la propria dimora. Purtroppo, non tutti sono in grado di riuscire in questo intento, per questo sarebbe opportuna una maggiore attività di controllo da parte dell'ente preposto che, dallo scorso anno, spetta alla Ex Provincia, in quanto è stato formalizzato il conferimento della competenza per raccogliere l'immondizia a quest'ultima.

Tuttavia, una forte critica deve essere mossa all'operato di quest'ultima che dopo una prima raccolta si è totalmente inattivata, lasciando in giacenza per la strada rifiuti da circa 9 mesi. Ormai tutta la strada è una discarica, una cosa davvero indescrivibile, topi, puzza e disagio per i vari turisti che vanno al mare, un biglietto da visita terribile siamo solo noi al Mondo a vivere così, CHE SCHIFO!!! Dovete immediatamente operare, le omissioni sul controllo sono evidenti, e sul piano della salute pubblica possono nascere serie violate. Bisogna assolutamente ripristinare tutto e fare seri controlli, i cittadini a modo esigono risposte.



Commissario Lega Salvini premier. Sez Floridia

Il Responsabile: Nella Giarratana

