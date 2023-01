La siciliana Sonia Foti canterà a Sanremo Doc

Sono Sonia Foti ho 42 anni, sono nata a Milano di origine Siciliana e vivo in Sicilia a Riposto. A febbraio volerò a Sanremo al Palafiori per partecipare a "Casa Sanremo" a cantare per Sanremo Doc"

Porterò il mio primo inedito autobiografico scritto in 2 ore dal titolo "Amore tossico" in stile pop-rock.. Partirò dal 6 al 12. Il 6 ci sarà la presentazione del programma settimanale. Il 7 ci sarà la prima esibizione. Faremo 3 esibizioni su 4 giorni. Sono felice e orgogliosa di essere arrivata già qui. Per il momento è un periodo felice essere arrivata qui dopo essere stata ferma per 6 anni. Era il mio sogno fin dall'età di 10 anni. Non è mai troppo tardi. Il mio produttore discografico è Seby Rey della Rey Production. Iscrivetevi sul mio canale YouTube

A breve in uscita il mio primo inedito e videoclip in uscita a febbraio il 7/2/23 dopo la prima esibizione a Casa Sanremo a Sanremo

