Vorrei chiedere a chi di dovere come mai il tratto interessato ai lavori di asfalto sulla Catania - Siracusa, la 114, si sono fermati, visto lo stato di abbandono in cui versa la suddetta strada con vegetazione a bordo strada, guardrail in pessime condizioni, compresa la segnaletica verticale e orizzontale.

