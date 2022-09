Legambiente chiede la realizzazione di stalli per moto in zona piazza Roma

I Cittadini ci hanno segnalato la quotidiana occupazione dei marciapiedi di via Tomaselli angolo piazza Roma da parte di scooter e motociclette.

Nell'interesse superiore dei pedoni soprattutto di quelli fragili come anziani, disabili e mamme con carrozzine abbiamo chiesto agli uffici competenti di provvedere alla realizzazione di appositi stalli per moto nelle immediate vicinanze degli esercizi commerciali che insistono nella zona in modo da consentire la sosta regolare dei suddetti mezzi ed il transito libero dei pedoni sui marciapiedi. Ci ascolteranno??

Legambiente Catania

