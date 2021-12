Lercara (Pa): luminarie "My way" per i 106 anni di zio Frank

La Fondazione Frank Sinatra per Lercara, il 12 dicembre, in occasione del 106* compleanno di zio Frank, ha installato le luminarie “My Way” a lui dedicate, in Via Regina Margherita, dove la Fondazione stessa ha investito in un progetto per ripristinare la casa dei nonni Francesco Sinatra e Rosa Saglimbeni, che, nei primi del Novecento, intrapresero il grande viaggio verso la “Merica” in cerca di un futuro migliore. Il progetto vuole essere da stimolo per tutti i Supporters sparsi nel mondo e per contribuire al ripristino di un’economia già abbastanza colpita.

“Che Lercara possa, attraverso il nome di Frank Sinatra, valorizzare le potenzialità del proprio territorio, che è unico ed indiscutibilmente originale anche attraverso questo dono speciale”.

Maria Anna Giangrasso

Presidente della Fondazione

