E come ogni anno l'amministrazione comunale di Letojanni ci stupisce per la cura che dedica alla contrada Sillemi SUPER popolata nei mesi estivi da proprietari che pagano IMU E TARI. Allego foto e video discarica a cielo aperto in racconto contrada. Sicuramente chi scarica tutto questo è un incivile ma vorrei capire che intenzioni ha il comune di Letojanni per eliminare tale scempio.

Pubblicità

Giovanni Russo

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA