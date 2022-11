Libano: i militari siciliani della Brigata Aosta alla Maratona di Beirut. Attraverso lo sport si consolidano i rapporti tra Contingente Italiano e la popolazione in Libano e sventola al traguardo il vessillo della Brigata Aosta, grande unità tutta siciliana dell’esercito italiano.

I militari italiani del Contingente nazionale con in testa il loro comandante, Generale di Brigata Giuseppe Bertoncello, che ha la guida del Settore Occidentale della missione delle Nazioni Unite in Libano, hanno preso parte alla Maratona di Beirut, gara podistica internazionale che ha visto la partecipazione di 11.500 atleti provenienti da tutte le parti del mondo, suggellando ancora una volta il forte legame che lega i peacekeeper italiani alla “Terra dei Cedri”.

