Libertas: "La precarietà rende lavoratori e imprese fragili"

Libertas il segretario nazionale Gallina: "La precarietà e l'instabilità economica rende lavoratori e imprese fragili". "Vicinanza assoluta ai tirocinanti, pip asu imprese – dice il segretario Gallina – la precarietà rende i cittadini succubi, schiavi RICATTABILI è questa oggi la forza della politica". La politica non è più in grado di meritare il rispetto dei cittadini. Le imprese le partite Iva oramai sono sfinite si rischiano 10 suicidi al giorno. La questione dei tirocinanti è la fotografia della situazione, amministrativa, burocratica di un territorio allo sbando. Parliamo di padri e madri di famiglia che elemosinano un diritto e salvare le proprie famiglie. Vent'anni di distruzione, incompetenza, corruzione e mancata programmazione hanno reso possibile questo risultato. I governi tecnici hanno il loro perché e dimostrano l'incapacità della politica di dare risposte ai cittadini ed essi devono leggere tra le righe per poter salvare il presente ed il futuro.

