Lungomare di Catania con illuminazione pubblica totalmente spenta

Passeggiata serale del 24 agosto 2021 e scatto fotografico. Lungomare di Catania con illuminazione pubblica totalmente spesa, complice una luna meravigliosa ei tanti locali/forestieri. Possibile che Amministratori della nostra città non ha pagato la fattura o, non meno grave, qualche operatore in vacanza non sia degnamente sostituito per conservato di servizi essenziali alla comunità e alla viabilità. Auspico vivamente in una repentina inversione di tendenza.

Dott Angelo Antonio Maria Filia





