Oggi pomeriggio i catanesi sono scesi in via Etnea a protestare per i diritti dei migranti.

Motivo del clamore nel centro storico è il ritorno in vigore della politica dei porti chiusi prevista dal governo Meloni. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi afferma “Lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all’immigrazione illegale”.

Pubblicità

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA