Marina di Ragusa, il lungomare in preda al caos tra bici e monopattini elettrici

Ci scrivono: "Il lungomare pedonale" di Marina di Ragusa e piazza Duca degli Abruzzi oramai sono un caos. Vi circola di tutto: bici elettriche di tutte le forme e potenza, monopattini ad alta velocità. Una vera confusione e un reale pericolo per pedoni, mamme e bambini.

In tanti anni, da cittadino ragusano, non ho visto niente di peggio. Non ho mai visto nessun operatore di polizia urbana controllare e regolamentare il tutto.

Non mi meraviglierei se uno di questi giorni vedremo passare qualche simpatico cinghiale con il suo cappellino e il suo ombrellone e andare tranquillamente in spiaggia".

