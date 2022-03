Questa strada che va da Casuzze a Marina di Ragusa l’estate scorsa era stata completamente ripulita dalla pattumiera. In soli 6 mesi i soliti porci hanno riempito di nuovo il bordo strada di rifiuti di ogni tipo. Ma perché il Sindaco non mette delle telecamere per filmare e multare questi incivili? Probabilmente costerebbe meno che ripulire tutto ogni 6 mesi…

