Sono uno dei disperati proprietari di abitazione sita in via Erone a Mascalucia (CT). Oramai da anni denunciamo continuamente il pericoloso permanere dell’acqua piovana dinnanzi i nostri edifici. Più volte l’acqua è entrata dentro, rendendo l’ingresso impraticabile. Da quest’anno, non vengono più a ritirare neanche la spazzatura quando piove.

