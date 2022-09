Mascalucia (Ct): Via delle Campanelle allagata

Ci risiamo! Sono un abitante di Via delle Campanelle, zona Massannunziata, ormai popolosa frazione del comune di Mascalucia. Come ormai succede da anni, alle prime piogge la via diventa un vero e proprio lago rendendo impraticabile l'accesso alle proprie abitazioni,

in alcune zone l'acqua può arrivare a un altezza di 20 cm e occorre scendere dalla macchina con mezzi di fortuna, a volte con le buste della spesa ai piedi.

Per non parlare del pericolo che l'acqua possa entrare in casa. Il problema è stato già segnalato più volte ma ancora aspettiamo che ci sia un reale e risolutivo intervento.

